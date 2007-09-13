Солана советует Украине сначала отрегулировать парламентскую жизнь

Верховный представитель ЕС в вопросах общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана считает, что референдум о статусе русского языка и внеблоковом статусе Украины, который хочет провести Партия регионов – не самое важное задание на данный момент. Украине необхолимо сначала разобраться с деятельностью своих властных органов, и в первую очередь парламента.

«Я думаю, что такой стране, как Украина, очень нужно стабилизировать парламентскую жизнь. Насколько мы знаем, одна из проблем, с которой сталкивалась Украина, – это парламентская жизнь, которая не отрегулирована. Политические партии не являются ясными, не являются сплоченными. Политики часто меняют партии. Я думаю, что политический выбор в Украине не является четким. В этом контексте я думаю, что проводить референдум – не важнейшее задание. Вместо этого следует принять важные решения для того, чтобы укрепить власть, внести ясность в законной власти через парламентскую демократию – я думаю, это было бы намного важнее», – сказал Хавьер Солана в интервью Радио Свобода.

Он будет одним из участников со стороны Евросоюза саммита Украина – ЕС 14 сентября в Киеве.