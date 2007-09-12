Президент присвоил 432 почетных звания «Мать-героиня»

Указ размещен на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом присвоил почетное звание «Мать-героиня» 432 многодетным матерям. Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, женщины награждены за материнскую самоотверженность, рождение и воспитание детей, обеспечение условий для всестороннего их развития.

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