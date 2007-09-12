Тимошенко: всё, что Партия регионов срочно отдаёт россиянам, будет возвращено

Каждое приватизированное в теневом режиме предприятие будет возвращено государству.

Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Белой Церкви Киевской области, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«К сожалению, сегодня достаточно ускоренными темпами продолжается перераспределение стратегического имущества Украины Партией регионов», - сказала она.

Лидер БЮТ сообщила, что Виктор ЯНУКОВИЧ, находясь в Ивано-Франковской области, за бесценок отдал большое химическое предприятие «Лукор», «которое стоит огромные деньги», в собственность российских бизнесменов.

«Наш премьер с российской компанией практически положил начало процедуре кражи предприятий через дополнительную эмиссию, через обесценивание акций, которые находятся у государства и на руках у людей», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что предприятие «Лукор», так как и «Днепроэнерго», нечестно, в теневом режиме переходит с контрольным пакетом акций в собственность представителей российского бизнеса.

«Я так поняла, что наш премьер-министр не просто лечился, а лечился очень тщательным образом, потому что те люди, которые финансировали его лечение и пребывание на Алтае, сегодня уже практически формируют теневую приватизацию в Украине», - сказала лидер БЮТ.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО предупредила премьер-министра и его команду, что «каждое предприятие, которое сейчас таким образом, - в теневом режиме, с нарушением закона, без какой-либо платы - забирается его командой и его окружением, будет обязательно возвращено государству».

«Такие незаконные сделки с имуществом наша команда не допустит и не оставит в таком состоянии», - сказала она.