На Запорожстали произошел взрыв в мартеновском цехе

На ОАО "Запорожсталь" произошел взрыв в мартеновской печи.

Информацию о чрезвычайном происшествии сегодня УНИАН официально подтвердили в Запорожском территориальном управлении МЧС.

"Действительно, 11 сентября в 01.30 на ОАО "Запорожсталь" после загрузки металлолома и разогрева печи 12-го мартеновского цеха в этой печи произошел взрыв", - сообщили в МЧС.

По словам собеседника агентства, после осмотра печи в ней была обнаружена воронка и 5 сквозных отверстий в своде.

Тем не менее, согласно официальным данным МЧС, "разрушения конструкции печи не произошло, и на технический процесс предприятия происшествие не повлияло".

"Погибших и пострадавших в результате ЧП нет", - сообщает Запорожское теруправление МЧС.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники созданной специальной комиссии.

По информации представителей руководства ОАО "Запорожсталь", после ЧП печь 12-го мартеновского цеха остановлена для проведения планового ремонта.