Азаров не пришел на заседание Совета НБУ

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ не смог сегодня принять участие в заседании Совета Национального банка Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Н.АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, вместо Н.АЗАРОВА в заседании должен был принять участие заместитель министра финансов Андрей КРАВЕЦ.

Как сообщили УНИАН в аппарате Совета НБУ, сегодня не состоялось продолжение заседания Совета Нацбанка. В аппарате не уточнили, когда именно состоится продолжение заседания.

Как сообщалось, 11 сентября на заседание Совета НБУ был вынесен вопрос утверждения Основ денежно-кредитной политики на 2008 год. Глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО заявил, что у членов Совета возникли вопросы относительно того, что прогнозные макроэкономические показатели, на которых был рассчитан правительством бюджет-2008, а именно показатели ВВП, являются заниженными. В связи с этим для выяснения ситуации, по словам П.ПОРОШЕНКО, на заседание Совета НБУ был приглашен первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Национальном банке Украины», Совет НБУ до 15 сентября разрабатывает Основные принципы денежно-кредитной политики и вносит их в Верховную Раду для информирования, осуществляет контроль за выполнением Основных принципов денежно-кредитной политики.

Основные принципы денежно-кредитной политики основываются на критериях и макроэкономических показателях общегосударственной программы экономического развития и Основных параметрах экономического и социального развития Украины на соответствующий период. В этот документ включаются прогнозные показатели объема валового внутреннего продукта, уровня инфляции, размера дефицита Государственного бюджета и источников его покрытия, платежного и торгового балансов, утвержденных Кабинетом Министров Украины.