Украина приостановила экспорт электроэнергии в Россию

Экспорт электроэнергии в Россию Украина приостановила до конца года . Об этом заявил заместитель директора по экспорту электроэнергии предприятия "Укр-интер-енерго" Андрей Турос.

По его словам, уже летом снабжение в Россию осуществляли на минимальном уровне - для обеспечения взаимозачетов. Переговоры относительно экспорта на 2008 год начнутся в ноябре. Накануне же заместитель министра топлива и энергетики Алексей Шеберстов сообщил, что Украина не имеет лишней электроэнергии. По его словам, это связано с ростом производства, в первую очередь в металлургии.

5 канал