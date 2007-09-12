Ющенко приостановил приватизацию ”Одесского припортового завода”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения Кабинета Министров от 8 августа 2007 года «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент считает, что условия отчуждения отмеченного объекта государственной собственности не отвечают Закону Украины «Об основах национальной безопасности Украины». Распоряжение Кабинета Министров Украины, по убеждению Президента, также не отвечает Конституции Украины, в частности статьи 16, по которой обеспечение экологической безопасности и поддержка экологического равновесия на территории Украины является обязанностью государства, статьи 17, согласно которой обеспечение экономической безопасности государства является одной из ее важнейших функций, статьи 42, по которой государство обеспечивает защиту конкуренции, недобросовестная конкуренция не допускается, а также части второй статьи 8, которой установлено, что нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей, части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113, которые обязывают Кабинет Министров Украины руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины, действовать на основании и методами, которые ими предусмотрены.

В Указе речь идет о том, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод», которое занимает монопольное положение на рынке услуг по перегрузке химической продукции в Украине, в частности аммиака, осуществляется вместе с соответствующим имущественным комплексом (цехом перегрузки аммиака). “Такое решение при отсутствии в Украине механизма согласования тарифов в сфере перегрузки химической продукции, в том числе и аммиака, и без внедрения мероприятий по противодействию монополизации в сфере перегрузки продукции может привести к необоснованному завышению покупателем общества тарифов на эти услуги, что негативно отразится, в частности, на деятельности предприятий химической промышленности Украины”, - идет речь в Указе.

Также Президент отмечает, что «Одесский припортовый завод» осуществляет производство, принятие, хранение и отгрузку жидкого аммиака, “то есть является объектом повышенной техногенной и экологической опасности, и нуждается в осуществлении соответствующего контроля за его деятельностью”. Между тем необходимые механизмы такого контроля распоряжением, о котором идет речь, не предусмотрены, - отмечает глава государства.

“Следовательно утвержденные распоряжением Кабинета Министров Украины от 8 августа 2007 года № 641-р условия отчуждения отмеченного объекта государственной собственности не отвечают Закону Украины «Об основах национальной безопасности Украины», по которому совершенствование антимонопольной политики определено одним из основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности в экономической сфере (статья 8), неэффективность антимонопольной политики, рост рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера определен угрозами национальной безопасности Украины (статья 7), обеспечение экологически и техногенно безопасных условий жизнедеятельности граждан и общества, сохранение окружающей естественной среды и рациональное использование природных ресурсов является одним из основных приоритетов национальных интересов Украины (статья 6).

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 8 августа 2007 года принял распоряжение № 641-р «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод», которым Фонду государственного имущества Украины поручено провести в установленном порядке конкурс по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» и определены условия проведения этого конкурса.

Конкурс планировалось провести в начале октября.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

100% пакет акций ОАО находится в управлении Фонда госимущества Украины.

Уставный фонд - 798 млн. 544 тыс. грн.

По состоянию на 1 июля 2007 г., стоимость активов ОПЗ составляет 1 млрд. 586 млн. 936 тыс. грн., объем реализованной продукции - 1 млрд. 113 млн. 963 тыс. грн., балансовая прибыль - 226 млн. 420 тыс. грн., дебиторская задолженность - 249 млн. 538 тыс. грн., кредиторская - 37 млн. 850 тыс. грн., рентабельность - 14,4%.