В Бельгии открылась выставка, посвященная трагедии Голодомора в Украине (фото)

В бельгийском городе Лёвен, в 20 километрах от Брюсселя, открылась выставка постеров, посвященная трагедии Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, выставка разместилась в библиотеке Лёвенского католического университета.

На выставке представлены постеры из плакатов современных украинских художников, созданные в 60-е – 90-е годы XX века.

Организатором выставки выступило Посольство Украины в Бельгии в сотрудничестве с украинским студенческим обществом Лёвенского католического университета.

Как сообщил УНИАН советник Посольства Украины в Бельгии Всеволод СОБКО, выставка продлится до 30 сентября.