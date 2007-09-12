В Бельгии открылась выставка, посвященная трагедии Голодомора в Украине (фото)

11:18, 12 сентября 2007
Общество
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Экспозиция до 30 сентября

 В бельгийском городе Лёвен, в 20 километрах от Брюсселя, открылась выставка постеров, посвященная трагедии Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, выставка разместилась в библиотеке Лёвенского католического университета.

На выставке представлены постеры из плакатов современных украинских художников, созданные в 60-е – 90-е годы XX века.

Организатором выставки выступило Посольство Украины в Бельгии в сотрудничестве с украинским студенческим обществом Лёвенского католического университета.

Как сообщил УНИАН советник Посольства Украины в Бельгии Всеволод СОБКО, выставка продлится до 30 сентября.

 

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