Украинцам выдадут 11 тысяч на смену профессии

В Украине вскоре введут ваучеры, содержащие средства на обучение для получения новой профессии или повышения квалификации, сообщил вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко, пишет «Сегодня».

"Многие люди с возрастом становятся неконкурентоспособными. В то время как за рубежом человек постоянно учится, у нас нет никакого обучения. Поэтому мы будем предоставлять специальный ваучер людям, которым 45 и более лет, и которые имеют 15 лет трудового стажа. Таким образом, человек будет получать 11 630 гривен. За счет этого ваучера он сможет получить другую специальность", — рассказал Тигипко.

По его словам, этих средств не хватит на второе высшее образование, но если человек вложит несколько тысяч, то сможет обучаться в высшем учебном заведении. Если же у него нет такого желания или возможности, тогда на эти средства он может просто повысить свою квалификацию любым другим способом.

"То есть мы даем возможность человеку пройти обучение и быть более конкурентоспособным на рынке труда", — подытожил вице-премьер.