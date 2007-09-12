Ющенко будет вручать ключи от квартир, а Янукович митинговать
У Президента и премьера много дел
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в среду, 12 сентября, посетит с рабочей поездкой Закарпатскую область.
Как сообщает пресс-служба Президента, в с. Тибава (Свалявский район) глава государства вручит ключи от квартир и автомобилей многодетным семьям и инвалидам Закарпатья.
Также В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии открытия завода по производству процессоров «Джейбил Серкит Юкрейн Лимитед».
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня проведет встречи с избирателями Запорожской области.
Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в предвыборных митингах в городах Мелитополе, Токмаке .
Также ожидается участие лидера Партии регионов в торжествах по случаю 100-летия предприятия «Мотор-Січ».
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в прямом эфире Запорожской телекомпании «Алекс».
Также ожидается митинг при участии В.ЯНУКОВИЧА на центральной площади Фестивальной в областном центре.
В.ЯНУКОВИЧ сегодня планирует вернуться в Киев.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ с 12 сентября находится в отпуске для участия в агитационной кампании Партии регионов в рамках досрочных парламентских выборов.