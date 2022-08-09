​​​​​​​Во всех регионах доля тех, кто негативно относится к Сталину, значительно превосходит тех, кто относится к нему положительно.

64% украинцев имеют негативное отношение к Сталину, 5% - положительное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Еще даже до Революции достоинства меньшинство населения (23%) имело положительное отношение к Сталину. Хотя в то же время негативное отношение еще не доминировало (37%). До 2021 года ситуация существенно не менялась, хотя общий тренд был скорее в сторону снижения доли тех, кто положительно относится к Сталину. Сейчас же, после полномасштабного вторжения, общественное мнение населения кристаллизовалось: теперь большинство украинцев - 64% - имеют отрицательное отношение к Сталину и только 5% - положительное (еще 23% безразлично относятся к нему)", - говорится в опросе.

Кроме этого, во всех регионах доля тех, кто негативно относится к Сталину, значительно превосходит тех, кто относится к нему положительно. По сравнению с 2021 годом во всех регионах есть значительный рост негативного отношения к Сталину (и снижение - позитивного). В прошлом году на Юге и Востоке доля тех, кто имел положительное и отрицательное отношение, была практически одинаковой. Сейчас же доминирует именно негативное отношение.

В то же время есть все-таки региональные особенности восприятия. Если на Западе и в Центре уверенное большинство негативно относится к Сталину, то на Юге - немного больше половины (55%) (положительно - лишь 6%). На Востоке же негативное отношение - 45% (еще 35% имеют безразличное отношение, а положительное - 12%).

Хотя среди русскоязычных жителей Украины отношение к Сталину несколько лучше, но фактически среди всех категорий преобладает самое негативное (даже среди русскоязычных россиян 50% имеют негативное отношение и лишь 21% - положительное).

Среди всех возрастных категорий большинство негативно относятся к Сталину. Хотя среди украинцев 60+ лет немного больше тех, кто относится положительно (8-9% против 3-5% среди более младших респондентов), но даже среди них более 60% отрицательно относятся к советскому диктатору.

Что известно об опросе - справка

Киевский международный институт социологии провел опрос 6-20 июля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Было опрошено 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился с гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируемые властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, м. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, которые выехали за рубеж после 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.