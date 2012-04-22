До убийства женщина трижды жаловалась в милицию

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, жительница Черкасс в 2010 году трижды обращалась в райотдел милиции по поводу насилия по отношению к ней и угроз физической расправой бывшим ее сожителем. Но работники милиции не приняли всех возможных мер, чтобы предотвратить преступление или пресечь его.

19 февраля 2012 года в одном из лесных массивов Черкасского района бывший сожитель убил женщину, выстрелив ей в грудь из охотничьего ружья.

Установлено, что сотрудники Приднепровского райотдела милиции Черкасс не провели всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств по заявлениям женщины.

Прокуратура Черкасс возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).