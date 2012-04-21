В Черкассах - авария на главном канализационном коллекторе

В Черкассах 20 апреля по улице Гоголя произошла авария на главном канализационном коллекторе города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Черкассыводоканал», в результате прорыва начала проседать почва и образовался провал на дороге.

На место аварии выехали службы водоканала. Для безопасности выполнения работ перекрыта проезжая часть.

Авария произошла в связи с газовой коррозией, возникшей в результате длительного действия испарений канализационных стоков внутри труб коллектора. В настоящее время службы предприятия монтируют обводной коллектор, по которому временно будут транспортироваться стоки, на период ликвидации аварии. После этого работники водоканала начнут земляные работы, которые будут вестись круглосуточно, говорится в сообщении.