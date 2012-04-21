Семье погибшего под рухнувшей стеной ребенка вручили банковские карточки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя горгосадминистрации Сергей Савенков после вручения карточек матери погибшего.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Севастополе на строительной площадке из-за падения бетонной глыбы погиб семилетний мальчик. Мальчик рос в многодетной семье, его мать приехала в Севастополь на заработки из Западной Украины. Она без мужа воспитывает еще пятерых несовершеннолетних детей.

Правоохранительные органы Севастополя возбудили по факту гибели мальчика уголовное дело.