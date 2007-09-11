“Украинско-Средиземноморским авиалиниям” запретили летать в Европу

Европейская комиссия одобрила новые изменения в “черном списке” авиакомпаний, которым запрещено осуществлять полеты в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в перечень “запрещенных компаний”, в частности, включены украинская авиакомпания “Украинско-Средиземноморские авиалинии” и иранская “Mahan Air”.

“Последние изменения еще раз демонстрируют, что “черный список” является динамичным инструментом, который Комиссия использует по мере необходимости”, - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Жак БАРРО.

Как сообщал УНИАН, впервые “черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года. С того времени Еврокомиссия уже в пятый раз пересмотрела его.

Компания “Украинско-Средиземноморские авиалинии” создана в 1998 году. В 2005 году она осуществила перевозку 450 тысяч пассажиров. 60% рейсов были чартерными, 40% - регулярными. Перевозки осуществляются самолетами А-320, DC-9, ТУ-134 VIP, AN-24.

4 июля Еврокомиссия добавила к “черному списку” украинскую компанию Volare Aviation Enterprise, которая занимается грузовыми авиаперевозками.