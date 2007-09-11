В Украине - дожди

Завтра в Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, ожидаются дожди, на юге с грозами, в западной части, утром, днем и в южной части местами сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди.

Ветер будет преобладать восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Температура ночью 7-12°, на юге 13-15°, на побережье морей до 18°; днем 14-19°, в южных и восточных областях 20-25°, в Крыму до 27°.

13 сентября - облачная погода. Временами дожди, в южной половине местами сильные дожди, местами грозы (днем в западной части местами небольшие дожди). Температура ночью 8-13°, на крайнем юге 14-18; днем 12-17°, в южной части, Донецкой и Луганской областях 18-21°.

14 сентября - переменная облачность. Ночью на Левобережье и в Крыму, днем в восточной части дождь; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в западных, северных и большинстве центральных областей 4-9° тепла, на остальной территории 7-12°, днем 14-19°, на севере Левобережья и большинстве восточных областей 10-15°; в Крыму ночью 11-16°, днем 16-21°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южной части, а 13 сентября и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

15 сентября - без осадков, только днем на крайнем западе дождь; температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей 11-16°, днем 13-19°, в южной части до 22°.

16 сентября - ночью временами дождь, днем местами небольшой, лишь в южной части и в восточных областях без осадков; температура в восточных областях существенно не изменится, на остальной территории ночью 5-11°, днем 11-17°, на юге 20-25°.

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 16-18°; по области ночью 7-12°, днем 14-19°.

13 сентября - облачная погода, временами дождь, температура ночью 8-13°, днем 12-17°. 14 сентября - переменная облачность, без осадков, температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

15 сентября - без осадков; температура ночью 3-8°, днем 14-19°. 16 сентября - ночью дождь, днем местами небольшой дождь; температура ночью 5-10°, днем 11-16°.