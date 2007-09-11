Украинец, выдававший себя за полковника КГБ, получил 6 лет

Гомельский суд приговорил к шести годам лишения свободы украинца, выдававшего себя за полковника КГБ Беларуси. Как сообщают Белорусские новости 46-летний гражданин Украины, имея при себе поддельные документы полковника КГБ, занимался мошенничеством.

Войдя в доверие к гомельскому предпринимателю, он задолжал крупную денежную сумму. Затем мошенник организовал «липовую» сделку по продаже гомельчанину земельного участка за 30 тысяч долларов.

В ходе оперативных действий сотрудников КГБ гражданин Украины был задержан. При выяснении обстоятельств стало известно, что мошенник находился в Гомеле нелегально. Имел при себе паспорт с истекшим сроком и фальшивые удостоверения — полковника КГБ и водительское.

Решением суда задержанный признан виновным в использовании заведомо подложного документа, а также в завладении имуществом путем обмана, совершенного в особо крупном размере. 46-летний мошенник приговорен к шести годам лишения свободы. В доход государства конфискован «Мерседес», ноутбук и свыше 23 тысяч долларов.