Экс-директоров Укравтодора будут судить за 1,75 млн. грн. убытков

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило расследование и направило в суд два уголовных дела в отношении двух бывших директоров дочерних предприятий ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что эти должностные лица в 2004 году заключили заведомо убыточные договоры подотряда на проведение оценки противопожарного состояния и обследования системы охраны труда, а затем безосновательно приняли выполненные работы.

Как результат, государственному предприятию нанесен ущерб на 750 тыс. грн. и 1 млн. грн., подчеркнули в ГПУ.