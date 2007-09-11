Лидер Социалистической партии Украины, председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ получил орден Святого Владимира первой степени. В Свято-Успенском храме Почаевской лавры орден вручил А.МОРОЗУ архиепископ Львовский и Галицкий Украинской православной церкви (Московского патриархата) Августин.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Ровно А.МОРОЗ отметил, что эта награда свидетельство уважения Церкви к украинскому парламенту, который демонстрирует толерантное и внимательное отношение к представителям всех религиозных конфессий в Украине, а также благодарность за содействие в издании первой в Украине антологии русской духовной поэзии.

А.МОРОЗ сообщил, что в эту антологию вошли поэзии свыше 300 авторов, большинство из которых жили и работали в Украине. По его словам, эта антология – уникальное издание не только для отечественной, но и мировой литературы.