Секретариат Президента отвергает обвинения Мороза

Секретариат Президента отвергает обвинение в давлении на Центральную избирательную комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала заместитель главы Секретариата Президента представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК, комментируя недавнее заявление председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА о давлении на ЦИК, которая не рассматривает вопрос регистрации народных депутатов вместо тех, которые сложили полномочия.

Она напомнила, что нынешний состав комиссии сформирован на партийной основе, и большинство в комиссии составляют представители правящей коалиции, к которой принадлежит и сам А.МОРОЗ.

«Что имел в виду Александр Александрович МОРОЗ, заявляя о том, что на ЦИК есть влияние, необходимо уточнять у него», - сказала она.

Она отметила, что большинство решений, которые принимаются ЦИК, именно этими 8-ю голосами, потом отменяются в судебном порядке.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября А.МОРОЗ обратился в ЦИК с письмом, в котором просит информировать, завершено ли судебное разбирательство споро в отношении досрочного прекращения полномочий народных депутатов от БЮТ и "Нашей Украины".

Председатель ВР также просит ЦИК информировать, рассматривала ли эта комиссия вопрос о регистрации народными депутатами следующих по очереди кандидатов в депутаты в списках БЮТ и "Нашей Украины".

На следующий день, 9 сентября, А.МОРОЗ заявил, что отсутствие ответа от ЦИК относительно «обнуления» списков “Нашей Украины” и БЮТ является свидетельством того, что комиссия работает «под давлением и не выполняет своих конституционных обязанностей”.