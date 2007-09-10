Ющенко: Серьёзных оппонентов, я бы сказал, нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью ведущим европейским изданиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в разговоре приняли участие: Тони ХАЛЬПИН – руководитель Бюро издания The Times (Великобритания) в России и СНГ, Леонардо КОЕН – корреспондент La Repubblica (Италия), Конрад ШУЛЕР – старший корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия), Фабрис НОД-ЛАНГЛУА – корреспондент Le Figaro (Франция), Кристина ПЕРЕС – старший репортер отдела международной политики Expresso (Португалия).

Среди главных тем разговора – евроинтеграционные стремления Украины, политическая ситуация в нашем государстве, в частности в контексте внеочередных парламентских выборов, украинско-российские отношения, энергетическая политика Украины.

Говоря о евроинтеграционном курсе нашего государства, Президент отметил – на протяжении последних лет в нашем обществе удалось достичь консенсуса относительно интеграции Украины в ЕС. «Это ключевая позиция. Серьезных оппонентов – как среди политических сил, так и в группах населения – я бы сказал, нет», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Говоря о газотранспортной системе Украины, Президент подчеркнул – сегодня она должна рассматриваться в контексте формирования единого европейского энергетического пространства.