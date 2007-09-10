Янукович не видит ничего плохого в указе Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает инициативу Президента Виктора ЮЩЕНКО по усилению позиции Украины на газовых переговорах, изложенную в соответствующем указе главы государства.

В частности, как заявил В.ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции, «в этом указе мы ничего не видим плохого, и чем прозрачнее будет механизм реализации таких проектов по обеспечению Украины энергоносителями - газом и нефтью, - тем будет лучше».

Как передает корреспондент УНИАН, премьер подчеркнул, что объединение усилий всех ветвей власти в отношении этого вопроса всегда будет давать положительные результаты.

Он выразил надежду, что и в дальнейшем отношения между Украиной и Россией будут стабильными и прагматичными.

Как сообщал УНИАН. Президент Украины своим указом (№842/2007 от 7 сентября т.г.) поручил Кабинету Министров обеспечить подготовку и подать до 15 сентября 2007 года на утверждение проект директив на переговоры в 2008 году по вопросам поставки на территорию Украины природного газа, транзита территорией Украины и хранения природного газа, который поступил с территории других государств и предназначен для потребителей за пределами Украины.

Вместе с тем, Президент поручил Кабмину обеспечить участие представителей Министерства иностранных дел Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в переговорах.

Также Президент установил, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам позиции украинской стороны на переговорах выступают премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины, к функциональным полномочиям которого относятся вопросы топливно-энергетического комплекса, министр иностранных дел Украины, министр топлива и энергетики Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины.

Также Президент утвердил Рекомендации по разработке директив на "газовые" переговоры в 2008 году и на среднесрочную перспективу (дополнение №1, секретно).

В документе отмечается, что такие меры приняты с целью создания условий для стабильного функционирования и развития рынка природного газа, обеспечения энергетической безопасности государства и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и статьи 8 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины ».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.