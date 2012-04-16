Таможенники нашли миллион в стареньких жигулях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной таможни, 40 тыс. долл. США и 3,025 млн рублей (по курсу НБУ - 1 136301,25 грн) россиянин незаконно перевозил через государственную границу в легковом автомобиле ВАЗ.

Направляясь через международный переход «Гоптовка», нарушитель пытался воспользоваться полосой упрощенного контроля «зеленый коридор» и не заявил деньги в устном декларировании. Валюта была обнаружена во время проведения таможенного досмотра транспортного средства и вещей водителя в «красном коридоре».

По факту нарушения таможенных правил составлены протоколы по ст. 339 «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля» и ст. 352 ч.1 «Действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля» Таможенного кодекса Украины.