В Киеве милиция содрала с немцев 20 евро за ночной променад

Гости приехали в Украину делать спектакль по произведениями Леся Подервянского «Сны Василисы Егоровны». Как сообщил УНИАН журналист Дмитрий Понамарчук, который держит связь с немецкими художниками, они прогуливались по городу после вечерней репетиции. Милиция, увидев иностранцев, предложила им предъявить документы. У одного оказался европейский ID-документ, в другого – паспорт гражданина Германии. Однако милиционеры затребовали от М.Биркле и П.Мюллера пройти в управление милиции Шевченковского района и оплатить штраф в размере 550 гривен. «Когда гости отказались от непонятного предложения, - сказал Д.Понамарчук, - милиционеры согласились «решить вопрос» на месте и уменьшили штраф до 200 гривен. Немцы, которые не разговаривают ни на украинском, ни русском, отдали милиционерам 20 евро».

Сегодня утром они рассказали о ночных приключениях актерам труппы. Актер Николай Вересень, по словам Д.Понамарчука, иронически заметил: «Столица почти готова к встрече Евро-2012. Об этом свидетельствуют яркие надписи Welcome to Kyiv!