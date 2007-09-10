Погода на 11-16 сентября

11 сентября в западной части Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода, ночью на крайнем западе, днем в западных областях пройдут дожди, местами с грозами, днем местами сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди. На остальной территории будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°, на крайнем западе 10-13; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в южной части ночью 10-15°, днем 20-25°;

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12-13 сентября сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дожди (12 сентября в Карпатах местами сильные, днем 13 сентября в западной половине пройдут небольшие дожди), на юге и востоке местами с грозами; лишь 12 сентября в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и на севере Левобережья без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на юге 10-15°, на побережье Крыма до 17; днем 13-18°, в южной части, восточных и Днепропетровской области 18-23°, в Крыму 12 сентября до 26°; в Карпатах ночью 3-8°тепла, днем 5-10°.

14-15 сентября - преимущественно без осадков, лишь 14 сентября в восточных, днем 15 сентября в западных областях дожди (ночью 13 сентября в южных и местами центральных областях небольшие дожди). Температура ночью 4-10°, днем 14-20°; в южной части, а 14 сентября и в восточных областях ночью 8-14°, днем 17-23.

16 сентября ночью на большей части территории Украины, а днем в восточных областях, Крыму и Приазовье ожидаются небольшие дожди; 17-18 сентября преимущественно без осадков, лишь днем 18 сентября в Карпатах и прикарпатских областях будет дождь. 19 сентября в западной половине, а на протяжении суток 20 сентября по всем территории Украины пройдут дожди.

В г. Киеве и области 11 сентября будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 10°, днем 17-19°; по области ночью 6-11°, днем 14-19°.

12-13 сентября сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью 12 сентября без осадков, в остальное время дождь (днем 13 сентября местами небольшой). Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

14-15 сентября - без осадков. Температура ночью 4-10°, днем 14-20°.