Пресс-конференция, посвященная проведению CEE Outsourcing Summit 2007

12 сентября 2007 года в 11:00 по адресу ул. Грушевского, 1-а Ассоциация «Информационные технологии Украины» проведет пресс-конференцию посвященную проведению Первого Аутсорсингового Саммита стран Центральной и Восточной Европы (CEE Outsourcing Summit 2007).

В ходе пресс-конференции Вы получите исчерпывающую информацию об участниках Саммита, докладчиках и их темах, участники пресс-конференции расскажут о развитии отрасли IT - аутсорсинга и перспективах Украины как центра разработки программного обеспечения.

Участники пресс-конференции: президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров; президент Ассоциации «ИТ Украины» Николай Роенко; председатель Правления, Генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько; зам.директора Гос. департамента связи и информатизации Виталий Балюк.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте мероприятия www.cee-outsourcing.com

Аккредитация прессы на мероприятие по тел. (044) 5933302, моб. (068) 350 0267, по e-mail: info@itmg.com.ua (с пометкой «аккредитация») или на сайте по следующей ссылке http://www.cee-outsourcing.com/ru/accreditation/