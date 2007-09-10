Черновецкий уволил Салия и Зимина ”за недостаточный профессионализм”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ по требованию Кабинета министров Украины подписал распоряжение об освобождении своих заместителей Ивана САЛИЯ и Сергея ЗИМИНА.

Об этом сообщает газета “Хрещатик” в сегодняшнем номере (№147 (3137).

Коммунальное издание напоминает, что И.САЛИЙ, работая больше года заместителем председателя КГГА, не был утвержден Кабмином на этот пост и до сих пор оставался только исполняющим обязанностей.

Как отмечает “Хрещатик”, решение об освобождении принято на основании оценки работы обоих заместителей, а причиной освобождения назван “недостаточный профессионализм в исполнении обязанностей”. В статье отмечается, что сокращение аппарата управления мэрии произошло по профессиональным, а не политическим признакам. Согласно документу, полномочия освобожденных И.САЛИЯ и С.ЗИМИНА переданы другим заместителям, в частности, часть полномочий последнего переданы первому заместителю председателя КГГА Денису БАССУ.

В то же время, текст соответствующего распоряжения пока не обнародован на официальном веб-портале столичной власти.

Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на источники в КГГА, на прошлой неделе 6 депутатов Киевского городского совета решили перейти во фракцию Партии регионов. Среди них назывались 5 депутатов из депутатской группы “Общественный защитник”, в частности, И.САЛИЙ, Сергей ЧЕРЕП, Сергей КУЧЕР, Евгений ШАЛОМЕЕВ и Андрей ВИНГРАНОВСКИЙ, а также из фракции Социалистической партии – С.ЗИМИН.

В интервью журналистам заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ отметил, что информирован о консультациях между фракциями о переходе депутатов в Киевсовете, но никакого официального письменного заявления по этому поводу к нему не поступало. Он также отметил, что не видит в таком переформатировании Киевсовета ничего плохого, поскольку депутаты, о которых идет речь, и которые, возможно, по его словам, перейдут во фракцию Партии регионов и уже входящие в эту фракцию, «являются политическими партнерами фракции Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и большинства».

Относительно сокращения количества заместителей председателя КГГА и возможной связи с переходом отдельных депутатов во фракцию Партии регионов О.ДОВГИЙ не исключил, что депутаты пытались «найти защиту». Но, по словам О.ДОВГОГО, Партия регионов согласна с тем, что именно Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ имеет полномочия давать оценку работе своих заместителей и принимать соответствующие решения.