Донецкие офицеры МЧС заявили о верности Шуфричу

Сборы офицеров Главного областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой области в обращении к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ заявляют о верности "действующему министру" Нестору ШУФРИЧУ.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного облуправления МЧС, на сборах офицеров облуправления было принято "Обращение к премьер-министру, начальнику гражданской защиты населения и территорий Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ".

В обращении говорится, что офицеры МЧС "стали свидетелями деструктивных действий, которые безосновательно применяются отдельными членами правительства и посторонними лицами в попытке дестабилизировать структуру управления МЧС". Авторы обращения подчеркивают, что такие действия "подрывают авторитет руководства МЧС".

"Авторитет подразделений МЧС у населения Донецкой области настолько высок, что искусственно инициированные отрицательные факторы несостоятельны вызвать недоверие у населения региона к деятельности подразделов гарнизона", указывается в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ.

"Ситуация в Донецкой области находится под бдительным контролем спасателей. Офицеры и весь личный состав Главного управления и подчиненных подразделений готов к выполнению задач по назначению, задач, которые поставил действующий министр, и верны девизу МЧС "Предотвратить, спасти, помочь", заверяют офицеры в своем обращении.