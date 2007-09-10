К Черновецкому с претензиями придет Мухтар и другие собаки-чемпионы

10:35, 10 сентября 2007
Общество
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Прозвучит команда "фас"?

Сегодня в 12.00 членов Кинологического союза Украины будут пикетировать Киевский городской совет (ул. Крещатик, 36), акция протеста пройдет под лозунгом: «Голубченко! Прекрати охоту на кинологический союз!».

Как сообщили УНИАН в Кинологическом союзе Украины, десятки членов объединения намерены принять участие в акции вместе со своими собаками, которые завоевали многочисленные награды на украинских и международных выставках и соревнованиях, имеют чемпионские титулы, несут службу в силовых ведомствах, снимаются в кино. Среди них - известный пес-актер МУХТАР.

 

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