К Черновецкому с претензиями придет Мухтар и другие собаки-чемпионы

Сегодня в 12.00 членов Кинологического союза Украины будут пикетировать Киевский городской совет (ул. Крещатик, 36), акция протеста пройдет под лозунгом: «Голубченко! Прекрати охоту на кинологический союз!».

Как сообщили УНИАН в Кинологическом союзе Украины, десятки членов объединения намерены принять участие в акции вместе со своими собаками, которые завоевали многочисленные награды на украинских и международных выставках и соревнованиях, имеют чемпионские титулы, несут службу в силовых ведомствах, снимаются в кино. Среди них - известный пес-актер МУХТАР.