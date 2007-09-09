При строительстве Дарницкого вокзала извлечена авиабомба

Вчера в 09.50 в Дарницком районе Киева на строительной площадке при сооружении железнодорожного вокзала обнаружена немецкая осколочно-фугасная авиабомба SD-50 (Splitterbomben Dickwandig) времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 16.20 пиротехнической группой Центрального аварийно-спасательного отряда МЧС авиабомба извлечена и обезврежена .

*** Всего за минувшие сутки на территории Украины обнаружено 14 боеприпасов, а именно: авиабомба, 4 артиллерийских снаряда, 8 мин и граната времен войны.