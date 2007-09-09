Украина-Россия: кому достанутся ”Золотые яблоки”?

Сегодня, 9 сентября, в Массандровском дворце в Крыму пройдет церемония закрытия VII фестиваля продюсерского кино России и Украины «Кино-Ялта», в ходе которой будут вручены призы победителям.

Как передает кореспондент УНИАН, победители кинофестиваля получат призы в четырех номинациях: «Большое золотое яблоко» - за лучший фильм, и по «Золотому яблоку» - за лучшую режиссерскую работу, за лучшее исполнение женской роли и за лучшее исполнение мужской роли.

Также организационным комитетом и дирекцией фестиваля будет вручен специальный приз «За верность профессии». В прошлом году его обладателем стал кинорежиссер Георгий НАТАНСОН, который 65 лет своей жизни посвятил кино, проработав все это время на киностудии «Мосфильм».

Режиссером-постановщиком торжественной церемонии закрытия «Кино-Ялты 2007» стал Алексей АГРАНОВИЧ. «Он обещает перенести всех присутствующим в романтический мир двух влюбленных, встретившихся на черноморском побережье, - рассказали в пресс-центре фестиваля. - В основе вечерней программы будет положена история знакомства, любви и, возможно, расставания (этого устроители вечера еще не решили) мужчины и женщины, случайно оказавшихся одновременно в городе Ялта».

А.АГРАНОВИЧ также обещает некий музыкальный сюрприз, который не сможет оставить равнодушным никого. Специально для церемонии закрытия режиссер-постановщик пригласил молодых, талантливых московских музыкантов.

«Вести вечер должен будет лирический герой, который поможет приглашенным разобраться в перипетиях черноморской любви», - отметили в пресс-центре. В его роли выступит актер Александр ФИЛИППЕНКО.

На церемонии закрытия кинофестиваля будут присутствовать режиссер Федор БОНДАРЧУК, актриса и телеведущая Мария ШУКШИНА, актер Гоша КУЦЕНКО, Александр и Екатерина СТРИЖЕНОВЫ вместе с дочерью Анастасией, актриса Ольга ОРЛОВА, писатель и драматург Аркадий ИНИН и другие известные кинодеятели.

Как сообщал УНИАН, в конкурсном показе фестиваля «Кино-Ялта 2007» принимают участие 8 фильмов: по 4 картины от Украины и России.

От Украины - кинокартина «Два в одном» (режиссер - Кира МУРАТОВА); фильм «Инди» (режиссер - Александр КИРИЕНКО); «Аврора» (режиссер - Оксана БАЙРАК); «У реки» (режиссер - Ева НЕЙМАН).

От России в конкурсном показе представлены киноленты «Русская игра» режиссера Павла ЧУХРАЯ; «Враги» (режиссер - Мария МОЖАР); «Ничего личного» (режиссер - Лариса САДИЛОВА) и «Натурщица» (режиссер - Татьяна ВОРОНЕЦКАЯ).

Возглавил жюри нынешней «Кино-Ялты» кинорежиссер, народный артист Украины Роман БАЛАЯН.

Справка УНИАН: Фестиваль «Кино-Ялта 2007» проводится при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации, Министерства культуры и туризма Украины и Совета министров Автономной Республики Крым.

Генеральным продюсером кинофестиваля является генеральный директор компании «Интерфест» Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ. Соорганизатором и спонсором фестиваля является киностудия «Ялта-фильм» (продюсер киностудии – Андрей НОВИКОВ).