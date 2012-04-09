Прокуратура не будет преследовать автора фильма про Лукъяновское СИЗО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева и напомнили, что проводится проверка фактов, приведенных в телевизионной передаче «Знак оклику» на телеканале TВi автора К.Усова по поводу нарушений конституционных прав граждан, которые содержатся в Киевском следственном изоляторе.

В частности, проводится проверка по фактам смерти заключенного от поражения электротоком, злоупотребления служебным положением работниками СИЗО, в том числе о передаче узникам запрещенных предметов за денежное вознаграждение, применение насилия к отдельным арестованным, о чем они заявили в телепередаче, и тому подобное.

Во время проверки у К.Усова было взято пояснение по поводу известных ему обстоятельств неправомерных действий работников Киевского СИЗО.