Прокуратура не будет преследовать автора фильма про Лукъяновское СИЗО
Информация о возможном возбуждении уголовного дела в отношении автора сюжета о Лукьяновском СИЗО Константина Усова не соответствует действительности и носит провокационный характер.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева и напомнили, что проводится проверка фактов, приведенных в телевизионной передаче «Знак оклику» на телеканале TВi автора К.Усова по поводу нарушений конституционных прав граждан, которые содержатся в Киевском следственном изоляторе.
В частности, проводится проверка по фактам смерти заключенного от поражения электротоком, злоупотребления служебным положением работниками СИЗО, в том числе о передаче узникам запрещенных предметов за денежное вознаграждение, применение насилия к отдельным арестованным, о чем они заявили в телепередаче, и тому подобное.
Во время проверки у К.Усова было взято пояснение по поводу известных ему обстоятельств неправомерных действий работников Киевского СИЗО.