300 населенных пунктов сидят без света из-за мокрого снега и ветра

Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега, порывы ветра) при срабатывании систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 300 населенных пунктов в шести областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, без электроснабжения остались в Хмельницкой области 179 населенных пунктов, в Черновицкой – 53, в Винницкой - 38, в Киевской – 20, в Тернопольской – 7, в Житомирской – 3.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.