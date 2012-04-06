В центре Херсона убили охранника

19:07, 06 апреля 2012
Общество
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В здании неработающего кафе «Реликс» в центре Херсона был обнаружен труп 52-летнего работника частной охранной фирмы.

Охорона

 

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, первыми начали беспокоится о судьбе коллеги охранника, когда тот не вышел на связь. Сразу же на место выехали сотрудники фирмы, которые и нашли труп.

Согласно заключению судмедэкспертизы, мужчина умер насильственной смертью: от черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и многочисленных переломов ребер.

У убитого охранника пропали мобильный телефон и фонарик. Также из помещения кафе были похищены строительные инструменты, металлическая посуда, тепловентилятор, дорожная сумка и куртка.

По данному факту Суворовский райотдел милиции возбудил дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Облуправление МВД через СМИ обратилось к жителям Херсона с просьбой содействовать в расследовании данного преступления.

 

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