В центре Херсона убили охранника

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, первыми начали беспокоится о судьбе коллеги охранника, когда тот не вышел на связь. Сразу же на место выехали сотрудники фирмы, которые и нашли труп.

Согласно заключению судмедэкспертизы, мужчина умер насильственной смертью: от черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и многочисленных переломов ребер.

У убитого охранника пропали мобильный телефон и фонарик. Также из помещения кафе были похищены строительные инструменты, металлическая посуда, тепловентилятор, дорожная сумка и куртка.

По данному факту Суворовский райотдел милиции возбудил дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Облуправление МВД через СМИ обратилось к жителям Херсона с просьбой содействовать в расследовании данного преступления.