Черномырдин: мост через Керченский пролив объединит континенты

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН подчеркивает важность для Украины и России строительства транспортного перехода «Керчь-Кубань», который соединит Крым с Краснодарским краем РФ.

Об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН заявил сегодня в Ялте (Крым), где посол принимал участие в открытии выездного заседания Координационного совета российских соотечественников.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из участников форума, по словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, мост через Керченский пролив – это не просто проект между Россией и Украиной, а это мост, который «объединит континенты».

«Возрождается старый путь, тот, который был проложен в древние времена», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол РФ о необходимости строительства моста.

Он также заявил, что Россия поддерживает идею двойного гражданства. «Двойное гражданство – это вообще приемлемый вариант. Оно существует, в России есть государства, с кем у нас есть двойное гражданство. Так что – это зависит от желания двух государств, - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН. – Мы – Россия - как раз предрасположены к тому, чтобы было двойное гражданство, это облегчает многие проблемы».

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Совета министров Крыма, транспортный переход «Керчь-Кубань» обеспечит перемещение через Керченский пролив до 10 миллионов человек в год. Планируется также транспортировать через пролив сжиженный газ в железнодорожных и автомобильных цистернах. Мост через Керченский пролив сократит транспортный путь из Украины в Краснодарский край в среднем на 450 километров.

Рассматривается несколько вариантов финансирования строительства, включая совместное финансирование из государственных бюджетов Украины и РФ.