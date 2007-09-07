Ющенко обяжет Януковича договариваться про газ на межгосударственном уровне

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен обязать Кабинет министров Украины вести международные переговоры по поставкам природного газа в Украину на межгосударственном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, «Президент обеспокоен ситуацией на газовом рынке». В частности, сказал Ю.ПРОДАН, Президент считает необходимым утвердить основные принципы, которыми будут руководствоваться должностные лица во время переговоров по газу, которые будут отстаивать государственные позиции.

Как сказал Ю.ПРОДАН, по мнению В.ЮЩЕНКО, переговоры должны быть проведены на межгосударственном уровне.

Также Президент намерен определить круг должностных лиц, которые будут иметь право комментировать эти вопросы. Делегация для участия в переговорах по газу должна будет формироваться из представителей Кабмина, МИД и СНБО. При этом Ю.ПРОДАН уточнил, что представители этих ведомств должны быть, как минимум, заместителями.

Также, по словам Ю.ПРОДАНА, Президент намерен обязать государственные компании и компании, в которых государству принадлежит 50 и более процентов акций, привлекать инвестиции только на конкурсной основе.

В качестве примера Ю.ПРОДАН назвал решение НАК «Нафтогаз Украины» создать совместное предприятие между ГАО «Черноморнефтегаз» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» по освоению Одесского и Безымянного месторождений на шельфе Черного моря. В связи с этим он задал вопрос: почему «Нафтогаз Украины» отдал предпочтение именно ЗАО «УкрГаз-Энерго», а не какой-либо другой компании?

Вместе с тем, сообщил Ю.ПРОДАН, сегодня «УкрГаз-Энерго» через суд обжаловало решение Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики (НКРЭ), которым компании разрешалось поставлять газ в объеме только 5 млрд. кубометров в год, а после такого обжалования компания поставляет фактически любое количество газа. «УкрГаз-Энерго» практически начало «прессовать газотранспортные и газопоставляющие предприятия», - отметил Ю.ПРОДАН.

При этом он добавил, что в прошлом году надбавка «УкрГаз-Энерго» при реализации газа была на уровне около 2 долл. за тыс. кубометров и прибыль была на уровне 800 млн. грн., а в этом году компания получает на 1 тысяче кубометров 13 долл. надбавки и прибыль в текущем году будет значительно больше. «Нафтогаз» фактически не влияет на это предприятие («УкрГаз-Энерго» - УНИАН) и прибыль до сегодня не распределена… «Нафтогаз» предлагает направить эту прибыль на другие проекты, такие как разработка Одесского месторождения… При этом мы даем преференции этому предприятию», - сказал он.

Также Ю.ПРОДАН отметил, что у Президента возникает много вопросов по поводу газа, который находится в подземных хранилищах. По его словам, на август в украинских ПХГ было накоплено 24,8 млрд. кубометров газа, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них «Нафтогазу Украины» принадлежит только 3,7 млрд. кубометров.

По словам Ю.ПРОДАНА, Президент намерен ввести граничный уровень цен на природный газ для всех категорий потребителей и поручить Кабмину ввести лицензирование деятельности для таких компаний, как «УкрГаз-Энерго».

Также Президент, как сообщил Ю.ПРОДАН, намерен обязать НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить поступление газа от НАК «Надра Украины» и ОАО «Укрнафта», который они добывают в Украине для потребностей населения. А это, по его словам, около 2,8 млрд. кубометров газа в год.

Кроме того, как отметил Ю.ПРОДАН, В.ЮЩЕНКО намерен урегулировать ситуацию, которая сложилась при проведении Минприроды аукционов на пользование недрами.

В заключение Ю.ПРОДАН сказал, что указ Президента Украины с отмеченными позициями будет сегодня опубликован на сайте главы государства в 18.00.