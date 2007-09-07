Ющенко остановил действие постановления правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом № 828/2007 от 7 сентября остановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2007 года №1097 “О некоторых мерах по осуществлению государственного контроля за соблюдением порядка составления общих списков избирателей” и обратился с конституционным представлением в Конституционный Суд для решения вопроса о конституционности этого постановления правительства.

Текст Указа Президента размещен на официальном сайте главы государства.

“Указанным постановлением Кабинетом Министров Украины со ссылкой на статью 116 Конституции Украины, часть семнадцатая статьи 39 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» дан ряд поручений Министерству внутренних дел Украины, Министерству иностранных дел Украины, Министерству юстиции Украины, Государственному департаменту Украины по вопросам исполнения наказаний, другим центральным и местным органам исполнительной власти относительно осуществления государственного контроля за соблюдением порядка составления общих списков избирателей”, - говорится в Указе Президента.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что статьей 39 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» урегулирован порядок составления общих списков избирателей. В частности, частью семнадцатой этой статьи Закона, со ссылкой на которую Кабинет Министров Украины издал указанное постановление, определено, что государственный контроль за соблюдением органами, предприятиями, заведениями, учреждениями, организациями, представительствами, командирами воинских частей (формирований) порядка составления общих списков избирателей осуществляют Кабинет Министров Украины и Центральная избирательная комиссия.

“Вместе с тем процедура составления общих списков избирателей, а следовательно и осуществление, в частности, Кабинетом Министров Украины государственного контроля за соблюдением порядка составления именно общих списков избирателей Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины» предусмотрена только во время проведения очередных выборов в Верховную Раду Украины, которые по статье 77 Конституции Украины, статье 15 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» проводятся в связи с окончанием конституционного срока полномочий Верховной Рады Украины”, - объясняется в документе.

В Указе также отмечается, что во время организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины» предусмотрено составление только списков избирателей на избирательных участках и вообще не предусмотрено составление общих списков избирателей. “Таким образом, постановлением Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2007 года № 1097 определены меры по осуществлению государственного контроля за непредвиденной и неосуществляемой процедуре избирательного процесса”, - резюмирует В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, издав постановление от 5 сентября 2007 года № 1097 «О некоторых мерах по осуществлению государственного контроля за соблюдением порядка составления общих списков избирателей», Кабинет Министров Украины действовал вопреки Закону Украины «О выборах народных депутатов Украины» и способом, им не предусмотренным.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.