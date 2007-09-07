Эксперты советуют Украине вернуться к смешанной системе выборов

Проведение выборов по пропорциональной системе преждевременно для Украины, считают наблюдатели международной организации „За справедливые выборы” и рекомендуют вернуться к смешанной системе парламентских выборов.

Как сообщает “Немецкая волна”, такой вывод наблюдатели сделали на основании того, что из-за огромного количества партий украинцам трудно сориентироваться и выбрать действенную политическую силу.

Международная организация «За справедливые выборы» уже в третий раз будет наблюдать за выборами в Украине. В этом году более 450 представителей этой организации из Германии, Израиля, Латвии, Чехии, Великобритании и Болгарии будут работать на избирательных участках во всех украинских регионах.

В то же время эксперты предостерегают, что 30 сентября могут возникнуть проблемы со списками избирателей, а затем и с подсчетом голосов. Немецкий наблюдатель Михаэль ХОЭНДАЛЬ отмечает, что недоразумения могут возникнуть из-за того, что не до конца регламентирована работа участковых избирательных комиссий. «Нужно привести в порядок ситуацию с организационными вопросами на избирательных участках, чтобы там не было скопления людей и фальсификаций, которые мы наблюдали ранее», - сказал М.ХОЭНДАЛЬ.