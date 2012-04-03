На Дунае ожидается повышение уровня воды

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Алексей Чунарев.

«Происходит нормальный процесс половодья, но никто пока не снимает этой напряженной ситуации, поскольку, в соответствии с прогнозом, ожидаем достаточно высокий уровень», - сказал он.

Также А.Чунарев отметил, что с 1 апреля в Украине происходит наполнение водохранилищ, в частности, на 1 мая уровень воды в Кременчугском водохранилище вырастет на 1,5 метры. А уже 1 июня каскад днепровских водохранилищ будет набран до соответствующих проектных отметок.

Также набор воды происходит на Днестровском водохранилище.

«Это делается для того, чтобы обеспечить нормальные условия нереста рыбы, в первую очередь, в низовье Днестра, на самом Днестровском водохранилище», - сказал А.Чунарев.