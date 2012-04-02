Начался весенний призыв в армию

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

В апреле-мае 2012 года на срочную воинскую службу будут призывать граждан Украины мужского пола 1987-1994 годов рождения, которым на день отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу.

В целом планируется призвать 21 тысячу 400 человек. В том числе в ряды Вооруженных Сил Украины будут призваны 15 тысяч человек, в Внутренние войска МВД Украины – 5200 человек и Государственную специальную службу транспорта – 1200 человек.

Проведение призывной кампании “Весна – 2012” будут обеспечивать 24 областные, Киевская городская и Крымская Республиканская призывные комиссии.

Одновременно с призывом граждан организованно будет проходить увольнение в запас из Вооруженных Сил Украины солдат и матросов, сержантов и старшин, призванных в апреле-мае 2011 года, а также матросов и старшин кораблей, судов и береговых частей боевого обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, призванных в октябре-ноябре 2010 года.