Армия передала в собственность Львова... драматический театр
20:30, 06 сентября 2007Общество
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Кабинет министров "дал добро"
Кабинет Министров Украины передал целостный имущественный комплекс драматического театра Западного оперативного командования во Львове (ул. Городоцкая, 36) из государственной собственности в собственность территориальной общины города с сохранением его целевого назначения.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.
Такое решение принято по предложению Министерства обороны и Львовского городского совета.
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