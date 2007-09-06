Армия передала в собственность Львова... драматический театр

Кабинет Министров Украины передал целостный имущественный комплекс драматического театра Западного оперативного командования во Львове (ул. Городоцкая, 36) из государственной собственности в собственность территориальной общины города с сохранением его целевого назначения.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Такое решение принято по предложению Министерства обороны и Львовского городского совета.