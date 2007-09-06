Парламент должна воздержаться от принятия решений до выборов

Содокладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД считают, что парламент должен воздержаться от принятия решений до проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили журналистам на пресс-конференции.

«Я думаю, что, по крайней мере, парламент должен воздержаться от принятия решений», - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

Свое мнение она обосновала тем, что нынешний состав ВР не имеет необходимых для работы 300 депутатов.

Она добавила, что во время избирательной кампании в европейских странах в таких ситуациях парламенты не принимают политических решений.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 30 сентября 2007 года.

4 сентября председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ открыл четвертую сессию парламента. На ней присутствовали 269 народных депутатов. Они предварительно одобрили закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» (о гарантии неприкосновенности для отдельных должностных личностей) и направили его в Конституционный Суд.