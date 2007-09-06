Луценко заявляет, что против него готовятся провокации

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о подготовке провокаций против него.

Как сообщает пресс-служба НУ-НС, об этом он заявил на пресс-конференции в городе Василькове Киевской области.

По его словам, Соцпартия, которая в свое время переживала грязные политические атаки, начала сама к ним прибегать, в частности, путем фальшивки с логотипом “Сільських вістей”.

“Они выпускают газету с грязной, ничем не подтвержденной информацией, в расчете на то, что ни один суд за 20 дней, которые остались до выборов, их не остановит. Это подло”, - считает лидер НУ-НС. (4 сентября вышел первый номер газеты "Сільські вісті від Івана Бокого", логотип которой практически идентичный логотипу газеты "Сільські вісті" – УНИАН).

“Меня давно сознательно обливают ложью, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, - Говорили о том, что Кабмин выделял мне какие-то квартиры, а я передал тестю. Аналогичная ситуация с легендарными израильскими паспортами. Я, наверно, единственный гражданин Украины, у которого есть две справки от государства Израиль, что я не являюсь ее гражданином”.

“Уже полгода я не могу добиться извинений от заместителя генпрокурора КУЗЬМИНА за эту ложь с паспортами”, - отметил лидер блока НУ-НС.

“Очевидно, что КУЗЬМИН сейчас готовит очередные провокации. Я знаю об их подготовке, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. - Я не собираюсь особенно реагировать ни на будущую грязь, ни на псевдо-“Сільські вісті”. Моя защита – это моя публичная деятельность”.

“В отличие от своего предшественника БИЛОКОНЯ, я после отставки из МВД в Москву не убегал. В отличие от своего преемника, "лежащего полицейского" ЦУШКО - по больницам не прятался. Если я сегодня свободно проехал практически по всей Украине, то, очевидно, у меня все нормально с законом и ответственностью за свои слова”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.