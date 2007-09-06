МВД добралось до экс-пасынка Фирташа

Экс-пасынок совладельца "РосУкрЭнерго" Дмитрия Фирташа Сергей Калиновский был допрошен сотрудниками Министерства внутренних дел в деле по ДТП на бульваре Шевченко, в котором погибли двое людей.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Василий Боднар.

По его словам, Калиновский до сих пор находится на лечении: "Мы допрашивали его, конечно. Он лечится. Не знаю, что он лечит".

Боднар добавил, что на данный момент в деле назначена экспертиза относительно скорости движения автомобиля Калиновского, "это основной момент".

По его словам, если результаты этой экспертизы будут отличаться от предыдущих, в деле будет назначена комплексная экспертиза.

Как известно, последняя экспертиза показала, что скорость BMW, которым управлял Калиновский, в момент столкновения с припаркованным автомобилем ВАЗ составляла 55-60 км в час.

Украинская правда