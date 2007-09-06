Гриценко хочет, чтобы Ющенко выгнал Кузьмука из армии

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО будет предлагать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО уволить вице-премьер-министра Украины, генерала армии Александра КУЗЬМУКА из рядов Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сказал сегодня корреспонденту УНИАН.

«Я буду предлагать Президенту уволить генерала КУЗЬМУКА из рядов Вооруженных Сил», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что А.КУЗЬМУК, оставаясь генералом ВСУ, вместе с политической силой, в которую он входит, выступает за лишение Президента полномочий Верховного главнокомандующего, ставит под сомнение выполнение решений главы государства и голосует за такие решения правительства, которые противоречат решениям Президента.

«Я считаю, что было бы честно подать рапорт об увольнении из рядов ВСУ, и дальше действовать как политик. Если генерал продолжает служить в рядах ВС, то он должен выполнять решение Верховного Главнокомандующего», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Министр обороны привел примеры, когда А.КУЗЬМУК предлагал, чтобы кандидатуры заместителей министра обороны не согласовывались с главой государства, несмотря на то, что все кандидатуры на генеральские должности согласовываются с ним.

Кроме того, напомнил министр, А.КУЗЬМУК проголосовал за военный бюджет, который по своим параметрами не отвечает соответствующему указу Президента и Государственной программе развития ВСУ.

Также, по словам А.ГРИЦЕНКО, А.КУЗЬМУК критикует главу государства на заседаниях правительства.

«Человек, который не выполняет или принимает решения, противоречащие решениям Верховного главнокомандующего, не может быть генералом – на двух стульях сидеть нельзя», - убежден А.ГРИЦЕНКО, добавив, что отдельные решения и предложения, которые вносятся А.КУЗЬМУКОМ, не совместимы с принципами офицерской этики.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО отметил, что А.КУЗЬМУК назначен на должность вице-премьера незаконно, поскольку является военнослужащим. Он также отметил, что ни на момент назначения, ни до настоящего времени должность вице-премьер-министра Украины не определена Президентом.

Также А.ГРИЦЕНКО выразил убеждение, что в следующем правительстве, согласно европейской практике, члены правительства будут исключительно гражданскими лицами. «Это ненормальная ситуация для европейского государства – ни в одной из европейских стран нет генералов - правительственных чиновников», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Если для кого-то из генералов не хватает войск или если кому-то из генералов не доверяют управления войсками, то это не значит, что такие люди должны сохранять свои воинские звания в правительстве», - считает он.