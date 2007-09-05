БЮТ назначил именные стипендии студентам и аспирантам ВНТУ
Юлия Тимошенко находится в Винницкой обл.
БЮТ назначил именные стипендии студентам и аспирантам физико-математических школ Винницкого национального технического университета.
Как передает корреспонденту УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО во время поездки в Винницкую область.
По ее словам, именные стипендии от БЮТ в размере по 500 грн. ежемесячно будут получать 7 аспирантов, по 400 грн. - 7 студентов дневной формы обучения и по 300 грн. - 7 студентов заочной формы обучения. Выплата именных стипендий назначена с 1 сентября 2007 года по 30 июня 2008 года, сообщила она.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что выплата стипендий будут финансироваться за счет партийных средств.
В свою очередь, ректор Винницкого национального технического университета Борис МОКИН при согласии совета профессоров университета присвоил Ю.ТИМОШЕНКО звание "Почетный профессор Винницкого национального технического университета". Б.МОКИН вручил лидеру БЮТ диплом профессора и надел на нее профессорскую мантию.