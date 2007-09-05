Энергоатом: Непрофессионализм и цинизм стали нормой для СНБО

НАЭК «Энергоатом» называет безосновательными и неправдивыми обвинения секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Ивана ПЛЮЩА в срыве компанией поставок оборудования на 3-й и 4-й энергоблоки Хмельницкой АЭС.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании, переданном УНИАН.

Комментируя слова секретаря СНБО, председатель общественной коллегии НАЭК «Энергоатом» Владимир БРОННИКОВ назвал недопустимыми попытки СНБОУ и Секретариата Президента дестабилизировать работу отрасли путем распространения недостоверной лживой информации, использования грязных политических технологий в период выборов.

«Непрофессионализм и цинизм стали нормой деятельности некогда уважаемого органа. Стыдно, что в СНБО обвиняют «Энергоатом» в поставках оборудования на Х-3, Х-4, которые не существуют», - цитирует пресс-служба В.БРОННИКОВА.

Пресс-служба НАЭК «Энергоатом» также назвала информацию секретаря СНБОУ не соответствующей действительности, и сообщила, что все перспективные направления деятельности компании содержатся в реалистичной стратегии развития ядерно-энергетического комплекса, проект которой напечатан в газетах «Урядовий кур’єр» и «Голос Украины».

В пресс-службе отметили, что критику со стороны СНБОУ в компании расценивают как попытку отвлечь внимание от расследований о разбазаривании стратегического резерва урана в 2005-2006 годах и исчезновение 80 млн. грн. бюджетных средств, выделенных на строительство Новоконстантиновского месторождения урановых руд.

По этими фактам МВД Украины возбуждены уголовные дела, продолжаются проверки КРУ, сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ Украины заявил, что Украина должна создать собственный цикл ядерного производства.

По мнению И.ПЛЮЩА, последовательная реализация Энергетической стратегии Украины позволит исправить ошибки, накопленные в ядерной отрасли, в частности, при создании Государственного концерна «Укратомпром».

«В целом полезная идея консолидации активов и повышения инвестиционной привлекательности предприятий при организации «Укратомпрома» была реализована непрофессионально, чем создана реальная угроза экономической безопасности государства», – отметил секретарь СНБО.

«Готовясь к корпоратизации, правительство не сделало никаких экономических расчетов, касающихся объемов необходимых инвестиций и относительно рисков возможного отчуждения государственного имущества», – заявил И.ПЛЮЩ. Если, по его словам, сравнить стоимость средств, нужных для реализации программ развития уранового и циркониевого производств или строительства лишь одного ядерного энергоблока, со средствами, которые могут быть получены за счет продажи части акций концерна, даже при условии повышения их рыночной стоимости, то вопрос отчуждения государственного имущества становится реальной проблемой для страны. Внесение в уставный фонд «Укратомпрома» активов НАЭК «Энергоатом» и предприятий атомной промышленности без определения механизмов их сохранения, угрожает отчуждением имущества из государственной собственности. «И это делается по отношению к предприятиям, которые не подлежат приватизации и имеют стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности государства», – отметил И.ПЛЮЩ.

Именно этим, по его словам, объясняется то, что Президент Украины Указом от 13 августа 2007 года №706/2007 приостановил действие постановлений правительства о создании концерна и передаче ему государственного имущества.

Секретарь СНБО отметил, что серьезной проблемой является отсутствие стратегического видения, экономического обоснования и нарушение тендерных процедур при реализации важных проектов в сфере энергетики. Это касается создания резерва ядерного топлива и ядерных материалов, поставок оборудования для энергоблоков №№3, 4 Хмельницкой АЭС, освоения Новоконстантиновского месторождения урановых руд, и тому подобное.