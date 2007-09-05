У Братства ОУН-УПА нет претензий к советским фронтовикам

Всеукраинское братство ОУН-УПА положительно оценивает создание общих мемориалов советским солдатам и воинам УПА, но считает, что до примирения еще далеко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в Ивано-Франковске заместитель председателя Всеукраинского братства ОУН-АПА Фотий ВОЛОДИМИРСКИЙ, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы не имеем ничего против создания таких мемориалов, - сказал он. – Советские рядовые солдаты воевали за Отечество”

Однако, подчеркнул Ф.ВОЛОДИМИРСКИЙ, «примирения не будет до тех пор, пока государство не признает УПА участником освободительной войны. Точка».

По словам Ф.ВОЛОДИМИРСКОГО, “мы не имеем претензий к фронтовикам. Мы никогда не примиримся с ветеранами НКВД, партийцами, следователями, начальниками тюрем тех времен, теми, кто истязал как воинов УПА, так и мирных жителей».

Как сообщалось УНИАН, в воскресенье, 2 сентября, в Ивано-Франковской области в селе Крыхивцы открыли первый в Украине общий мемориал советским солдатам и воинам ОУН-УПА. После этого такие же мемориалы открыли в Рожнятовском и Городенковском районах Прикарпатья.