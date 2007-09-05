В Черновцах покончил с собой бывший заместитель мэра

В Черновцах в собственной квартире покончил жизнь самоубийством бывший первый заместитель городского председателя, нынешний депутат городского совета Игорь ВАСИЙЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, причины, которые толкнули депутата к самоубийству, устанавливают правоохранительные органы, однако уже известно, что они отказали в возбуждении уголовного дела по этому факту.

Как сообщил УНИАН начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Илья БЕЖЕНАР, причиной стали результаты судебно-медицинской экспертизы, которая определила, что смерть наступила „в результате механической асфиксии”. По словам И.БЕЖЕНАРА, "расположение двойной борозды говорит о том, что человек, наиболее вероятно, повесился сам без всякого вмешательства”. Кроме того, отметил он, также не было выявлено „каких-либо телесных повреждений, которые бы могли свидетельствовать о борьбе или самообороне покойного". Не обнаружили эксперты и следов алкоголя в крови погибшего. По неофициальной информации, предсмертной записки И.ВАСИЙЧУК не оставил.

Справка УНИАН. И.ВАСИЙЧУК работал в Черновицком городском совете с октября 1988 года. Был одним из основателей афганского движения в Черновцах. В октябре 1989 года возглавил организационный отдел горсовета, с 1994 года работал руководителем секретариата, заместителем городского председателя. В 1998 – 2002 годах был избран секретарем городского совета и исполнял обязанности первого заместителя городского председателя. В 2002 году И.ВАСИЙЧУК баллотировался в Верховную Раду в мажоритарном округе в Черновцах, а в 2006 году путем самовыдвижения претендовал на должность Черновицкого городского председателя. Возглавлял областную организацию УПС-СВИЧА до объединения этой политической силы с СПУ, был руководителем городской общественной правозащитной организации «Комитет избирателей». На выборах-2006 избран от СПУ депутатом городского совета, однако вскоре был исключен из рядов СПУ и стал внефракционным. Последние несколько лет занимался частной адвокатской практикой и общественной работой.