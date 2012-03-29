Начался фестиваль имени Шолома Алейхема

В Чернигове начался VІІІ городской фестиваль еврейской культуры имени Шолома Алейхема.

Как сообщил УНИАН начальник Управления культуры городского совета Олег Васюта, фестиваль является традиционным в Чернигове и проводится совместно городской властью и еврейской общиной. Кроме того, в этом году мероприятие поддержали общественная организация "Центр "Джойнт" и благотворительный фонд "Хасде Эстер".

По словам О.Васюты, сегодня состоялось открытие фестиваля в местном Арт-клубе, где представлена выставка "Синагоги и храмы" художника Иосифа Осташинского.

Фестиваль еврейской культуры в Чернигове продлится до 28 апреля. Запланировано проведение концертной программы по произведениям еврейских композиторов, международного научного семинара "Евреи Левобережной Украины: история и культура". Завершится фестиваль концертом к 100-летию со дня рождения композитора Якова Цегляра, который пройдет в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ.